Dossier des pales achetées en Chine

Hydro-Québec: la société d'État devrait-elle utiliser son poids pour sauver la filière éolienne à Gaspé?



Le maire de Gaspé, Daniel Côté, réagit aux déclarations de Claudine Bouchard, la présidente d'Hydro-Québec, en confirmant que l'usine de pales n'a pas soumissionné au dernier appel d'offres.

Il souligne toutefois que le dénigrement de l'usine, qui est le plus gros employeur privé de la région, fragilise la filière québécoise, exigeant qu'Hydro-Québec utilise son poids pour forcer les turbiniers à acheter des pales à Gaspé et insiste sur la nécessité de circuits courts pour des raisons écologiques.

Écoutez Daniel Côté, maire de Gaspé, expliquer le tout, jeudi, à La commission.