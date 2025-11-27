 Aller au contenu
Politique provinciale
Dossier des pales achetées en Chine

Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois

par 98.5

0:00
8:32

Entendu dans

La commission

le 27 novembre 2025 13:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le maire de Gaspé exige cohérence et soutien pour l'éolien québécois
Claudine Bouchard, présidente d'Hydro-Québec, a suscité la controverse en affirmant que l’usine de pales de Gaspé, propriété de General Electric, ne répondait pas au marché québécois, notamment à cause du givre, ce que le maire de Gaspé conteste. / mimadeo/ Adobe Stock

Hydro-Québec: la société d'État devrait-elle utiliser son poids pour sauver la filière éolienne à Gaspé?

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, réagit aux déclarations de Claudine Bouchard, la présidente d'Hydro-Québec, en confirmant que l'usine de pales n'a pas soumissionné au dernier appel d'offres.

Il souligne toutefois que le dénigrement de l'usine, qui est le plus gros employeur privé de la région, fragilise la filière québécoise, exigeant qu'Hydro-Québec utilise son poids pour forcer les turbiniers à acheter des pales à Gaspé et insiste sur la nécessité de circuits courts pour des raisons écologiques. 

Écoutez Daniel Côté, maire de Gaspé, expliquer le tout, jeudi, à La commission

«Imaginez l'empreinte écologique planétaire que ça provoque, tous ces transports là, alors qu'on a les services de proximité à côté de la maison. On prend les pales de Gaspé, on les shipe aux États-Unis, on prend des pales des États-Unis et de la Chine, on les rentre au Québec. On peut-tu faire des circuits courts et puis encourager le monde à faire ça?»

Daniel Côté

Vous aimerez aussi

Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
La commission
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
0:00
11:29
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
La commission
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
0:00
12:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
Rattrapage
La commission
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
Rattrapage
Avis de la Coalition canadienne antifraude
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Rattrapage
Appel à réexaminer l'immigration afghane
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
Rattrapage
Projet de loi 9
Laïcité à l'école: «Ce n'est pas normal que l'État finance la ségrégation»
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
Rattrapage
Sauf son chef, qui perd des plumes
Intentions de vote: «Pour l'instant, le PLQ semble ne pas être trop égratigné»
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
Rattrapage
Enjeu d'acceptabilité sociale
Combien vous coûte la taxe carbone chaque année?
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Rattrapage
Crise au PLQ
«C'est Marwah qui a décidé de convoquer l'UPAQ», indique Pablo Rodriguez
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
Rattrapage
Loto-Québec va-t-elle trop loin?
Jeux de loterie chez Costco: «Ce n'est pas un produit qui est exempt de méfaits»
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Rattrapage
Plus de 96 millions de dollars en dépenses
D'ex-fonctionnaires ont utilisé la carte de crédit du gouvernement du Québec
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Rattrapage
Dégâts politiques d'une «crise horribilis»
Silence de Marwah Rizqy et poursuite: la semaine noire du PLQ continue
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Rattrapage
Au profit de l'hôpital Sainte-Justine
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Rattrapage
De quoi aura l'air notre hiver?
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»
Rattrapage
Avions F-35 vs Gripen
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»