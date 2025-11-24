Absence d’offre locale

Une controverse éclate autour d'Hydro-Québec et de la filière éolienne.

La PDG d'Hydro-québec, Claudine Bouchard, affirme que les pales québécoises ne sont pas adaptées au climat, forçant l'importation depuis la Chine.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réfutent que l'éolien soit une «nouvelle industrie» et accusent Hydro-Québec de ne pas créer les conditions pour développer l'expertise locale, préférant dépendre de l'étranger.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir à ce sujet, lundi, à La commission.