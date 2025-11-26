De quoi aura l'air notre hiver?

Êtes-vous prêts pour un hiver plus «traditionnel», avec des températures sous la normale?

André Monette de MétéoMédia a présenté les prévisions pour la saison: plus de neige que d’habitude et le vortex polaire qui devrait faire revenir des températures extrêmes de -30°C ailleurs qu'à Montréal.

Écoutez André Monette, chef du service météorologique à MétéoMédia, donner tous les détails, mercredi, à La commission.

Autre sujet abordé: