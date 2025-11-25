 Aller au contenu
Politique
Retour à ASSNAT après une semaine mouvementée

«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 novembre 2025 16:20

Avec

Philippe Cantin
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau / Cogeco Média

Les députés se sont rassemblés à l'Assemblée nationale du Québec mardi, après une semaine très mouvementée au sein des formations politiques. 

Non seulement le Parti libéral est en crise interne depuis la suspension de Marwah Rizqy, mais Vincent Marissal a quitté le caucus de Québec Solidaire, après avoir discuté à maintes reprises avec le Parti québécois. 

La CAQ, de son côté, demeure en très mauvaise posture dans les sondages. 

Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin. 

«Effectivement, il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres. Mais il manquait des élus, des protagonistes assez importants dans les crises qui secouent QS et le Parti libéral. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que Marwah Rizqy n'est pas exclue, expulsée de son caucus comme Vincent Marissal. Elle est suspendue et peut toujours, éventuellement, se rasseoir à côté des libéraux en Chambre, mais on en est pas encore rendu là. Et ça n'a pas empêché son absence et celle de Vincent Marissal.»

Philip Rodrigue-Comeau

