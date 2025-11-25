Retour à ASSNAT après une semaine mouvementée

Les députés se sont rassemblés à l'Assemblée nationale du Québec mardi, après une semaine très mouvementée au sein des formations politiques.

Non seulement le Parti libéral est en crise interne depuis la suspension de Marwah Rizqy, mais Vincent Marissal a quitté le caucus de Québec Solidaire, après avoir discuté à maintes reprises avec le Parti québécois.

La CAQ, de son côté, demeure en très mauvaise posture dans les sondages.

Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.