Projet de loi déposé jeudi matin

Le Parti libéral du Québec et les fameux «brownies» ont fait énormément parler ces dernières semaines. Selon les informations du Journal de Montréal, des membres du parti auraient reçu de l’argent en échange d’un appui à Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie du PLQ.

Le Directeur général des élections a par la suite indiqué que cette pratique n’était pas illégale.

Le gouvernement du Québec a été surpris par cette brèche dans la Loi électorale et le chroniqueur politique Jonathan Trudeau a appris qu’un projet de loi pour venir la colmater sera déposé dès jeudi matin.

C’est le ministre Jean-François Roberge, qui est responsable des Institutions démocratiques, qui va le présenter, lui qui espère que le projet de loi sera adopté d’ici la fin de la session parlementaire.

