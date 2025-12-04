 Aller au contenu
Politique
Projet de loi déposé jeudi matin

PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale

par 98.5

0:00
11:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
PLQ et «brownies»: Québec va colmater la brèche dans la Loi électorale
Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec et les fameux «brownies» ont fait énormément parler ces dernières semaines. Selon les informations du Journal de Montréal, des membres du parti auraient reçu de l’argent en échange d’un appui à Pablo Rodriguez dans sa course à la chefferie du PLQ. 

Le Directeur général des élections a par la suite indiqué que cette pratique n’était pas illégale. 

Le gouvernement du Québec a été surpris par cette brèche dans la Loi électorale et le chroniqueur politique Jonathan Trudeau a appris qu’un projet de loi pour venir la colmater sera déposé dès jeudi matin. 

C’est le ministre Jean-François Roberge, qui est responsable des Institutions démocratiques, qui va le présenter, lui qui espère que le projet de loi sera adopté d’ici la fin de la session parlementaire. 

Écoutez Jonathan Trudeau à ce sujet au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«Le gouvernement ne niaisera pas, ne tataouinera pas. [...] On me dit que ça sera très succinct, peu d’articles. [...] On s’entend qu’il y a une volonté de colmater la brèche, mais peut-être aussi une petite volonté de remettre ça au-devant de l’actualité, juste pour en rajouter une petite couche pour les libéraux.»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • Les propos de Paul St-Pierre Plamondon créent beaucoup de remous dans le milieu culturel québécois;
  • Le premier ministre François Legault, en chambre mercredi, semblait s’amuser alors que ça ne va pas bien pour la CAQ.

Vous aimerez aussi

Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
Le Québec maintenant
Les appuis à Pablo Rodriguez chez les sympathisants libéraux fondent
0:00
9:33
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
Lagacé le matin
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
0:00
14:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
Rattrapage
Livre Anti-civilisation
«Je pense que le problème fondamental c'est la cohésion sociale»
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Rattrapage
Objectifs du mandat de Soraya Martinez Ferrada
«Ils semblent capables de faire des choses plates et j'aime beaucoup ça»
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Rattrapage
Débat sur le déclin de la langue française
Quoi retenir de la bisbille entre Marc Miller et François Legault?
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Rattrapage
Personne absente à une réservation de groupe
Repas facturé: un restaurant victime d'une vague de faux mauvais commentaires
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
Rattrapage
Mariah Carey, Bing Cosby et autres
Les classiques de Noël de retour dans les palmarès
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Rattrapage
En réaction à la nomination de Marc Miller
PSPP et les artistes: «Tu ne peux pas jeter l’opprobre sur l’ensemble du milieu»
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Rattrapage
Pont-tunnel récemment rénové
Fissures dans le tunnel La Fontaine : «La structure est sécuritaire»
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Rattrapage
Pour contrer le vol à l’étalage
Ados filtrés à l’entrée des commerces: est-ce de la discrimination?
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
Rattrapage
Nouveau calendrier vaccinal des enfants É-U
Vaccin: «Ils veulent changer d'approche pour des raisons non scientifiques»
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Rattrapage
25e édition
En ce 4 décembre, c’est La Grande Guignolée des médias!
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Rattrapage
Vidéo
Début du procès d’Arthur Galarneau
Il a tué trois membres de sa famille: «C’est de la rage, de la dissociation»
Regarder17:01Patrick Lagacé
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Rattrapage
Chronique économique
Prix de l'épicerie : «Le cumul des hausses, c'est ce qui fait mal»
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Rattrapage
Sports et conflit de travail
Tendance Google: qu’est-ce qui a retenu l’attention en 2025?
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre