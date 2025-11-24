Itinérance à Montréal

Trois grands promoteurs immobiliers s’unissent pour lutter contre l’itinérance. C'est encourageant de voir le milieu des affaires renouer avec l’administration municipale et veuille s’impliquer.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet.

Le projet implique trois promoteurs privés, la Société d’habitation du Québec et Desjardins pour construire 2500 logements à Montréal, financés à hauteur de 600 millions de dollars, afin de lutter contre l’itinérance, dont 20 % des 5000 sans-abris sont victimes de la hausse du coût de la vie.

