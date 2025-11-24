 Aller au contenu
Économie
Itinérance à Montréal

Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement

le 24 novembre 2025 18:02

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement
Trois grands promoteurs immobiliers s’unissent pour lutter contre l’itinérance. C'est encourageant de voir le milieu des affaires renouer avec l’administration municipale et veuille s’impliquer.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet.

Le projet implique trois promoteurs privés, la Société d’habitation du Québec et Desjardins pour construire 2500 logements à Montréal, financés à hauteur de 600 millions de dollars, afin de lutter contre l’itinérance, dont 20 % des 5000 sans-abris sont victimes de la hausse du coût de la vie.

Les autres sujets discutés

  • Le groupe Maurice inspire des solutions abordables pour les aînés
  • L’importance de l’achat local pour les PME, surtout durant le temps des Fêtes: 33% des PME dépendent des achats des Fêtes

