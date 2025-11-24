Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves

Le gouvernement met fin au «déboulage» scolaire, une pratique qui permettait aux élèves en échec dans une matière de passer au niveau supérieur.

Cathy Thibault, ex-enseignante et ex-directrice d’école, qualifie cette interdiction d'«excellente nouvelle», arguant que l'ancienne méthode était «catastrophique» et nuisait aux élèves qui devaient maîtriser des contenus avancés sans les prérequis.

Elle défend l'idée qu'il faut valoriser les objectifs réalistes des jeunes.

Elle insiste sur le fait que la Formation professionnelle (FP) est une voie de gauche intéressante et importante, souvent accessible dès la 3e ou 4e secondaire, produisant des diplômés hautement compétents.

