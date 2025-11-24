Décision du ministère de l'Éducation

Le ministère de l'Éducation a mis fin au déboulage scolaire, une pratique qui permettait aux enseignants du secondaire de fermer les yeux sur l'échec d'un élève à un cours obligatoire pour le faire passer quand même dans la classe au-dessus.

Ce genre de manoeuvre, qui était parfois accordée à des élèves en difficulté, pourra être appliquée seulement en raison de circonstances exceptionnelles, à la discrétion des professeurs.

Écoutez Sébastien Richard, enseignant au secondaire, réagir à cette annonce du gouvernement, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne que cette annonce aura des circonstances organisationnelles dans plusieurs établissements, mais que le déboulage était utilisé pour des raisons très différentes à travers la province.