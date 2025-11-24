Rizqy, Marissal, QS, PQ...

Stéphane Gendron s'est confié sur le retour de sa fille, Virginie, après six ans d'absence due à la violence conjugale, une expérience qu'elle a couchée dans son livre Tout cela m'appartient.

Sur le plan politique, la crise fait rage au PLQ après l'expulsion de Marwah Rizqy: il déplore son manque d'expérience et sa rigidité.

À Québec solidaire, l'expulsion de Vincent Marissal pose la question de la «trahison» en politique.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé: