Rizqy, Marissal, QS, PQ...

Stéphane Gendron s'est confié sur le retour de sa fille, Virginie, après six ans d'absence due à la violence conjugale, une expérience qu'elle a couchée dans son livre Tout cela m'appartient.
Sur le plan politique, la crise fait rage au PLQ après l'expulsion de Marwah Rizqy: il déplore son manque d'expérience et sa rigidité.
À Québec solidaire, l'expulsion de Vincent Marissal pose la question de la «trahison» en politique.
Autre sujet abordé:
- Le logement social à Montréal, Stéphane Gendron se montrant sceptique face à l'idée de laisser le privé construire 2 500 unités sans profit...
«[Marwah Rizqy] n'a pas d'heures de vol. Elle a une licence de pilote privé de brousse... mais elle n'a pas d'heures de vol. »