Élections provinciales de 2026

Le Parti conservateur du Québec s’est réuni en congrès en fin de semaine. La participation de l’ancienne ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina, aujourd’hui indépendante, a été particulièrement remarquée.

Plusieurs attaques ont été lancées envers des candidats à la chefferie de la CAQ et le Parti québécois alors que les conservateurs les accusent de voler leurs idées.

