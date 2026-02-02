Élections provinciales de 2026

Le Parti conservateur du Québec s’est réuni en congrès en fin de semaine. La participation de l’ancienne ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina, aujourd’hui indépendante, a été particulièrement remarquée.
Plusieurs attaques ont été lancées envers des candidats à la chefferie de la CAQ et le Parti québécois alors que les conservateurs les accusent de voler leurs idées.
Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
«Je suis content qu’on se fasse voler nos idées, ça prouve qu’elles sont bonnes.»