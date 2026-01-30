Projet de réforme à la DPJ

Un projet de réforme de la Direction nationale de la protection de la jeunesse (DPJ) mettrait fin à l'hébergement des enfants âgés entre six et 12 ans dans les centres jeunesse. Une mesure qui marque un tournant important pour l'organisme.

Avec cette «désinstitutionnalisation», la DPJ souhaite privilégier des solutions alternatives et favoriser le maintien des enfants au sein de leur famille.

Écoutez Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse, discuter de cette réforme, vendredi, lors de son passage à La commission.