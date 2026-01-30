 Aller au contenu
Politique provinciale
Projet de réforme à la DPJ

Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse

par 98.5

0:00
9:32

Entendu dans

La commission

le 30 janvier 2026 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse
La commission / Cogeco Média

Un projet de réforme de la Direction nationale de la protection de la jeunesse (DPJ) mettrait fin à l'hébergement des enfants âgés entre six et 12 ans dans les centres jeunesse. Une mesure qui marque un tournant important pour l'organisme.

Avec cette «désinstitutionnalisation», la DPJ souhaite privilégier des solutions alternatives et favoriser le maintien des enfants au sein de leur famille.

Écoutez Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse, discuter de cette réforme, vendredi, lors de son passage à La commission.

«Ce que je vois depuis mon arrivée, c'est que quand les jeunes rentrent dans des unités de réadaptation, c'est très difficile de les sortir de là. Et pour un nombre d'enfants, ça veut dire une vie en institution. C'est pas ce qu'on veut au Québec.»

Lesley Hill

Vous aimerez aussi

État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
Le Québec maintenant
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
0:00
6:13
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
La commission
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
0:00
13:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
Rattrapage
De vives inquiétudes chez les producteurs bio
Du porc génétiquement modifié bientôt dans votre assiette?
Indépendance de l’Alberta: jusqu’où ira le mouvement?
Rattrapage
Rencontre avec officiers américains
Indépendance de l’Alberta: jusqu’où ira le mouvement?
L’actrice Catherine O’Hara est décédée à l’âge de 71 ans
Rattrapage
Connue pour son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion
L’actrice Catherine O’Hara est décédée à l’âge de 71 ans
L'accès aux soins de plus en plus difficile à Haïti
Rattrapage
Violence à Port-au-Prince
L'accès aux soins de plus en plus difficile à Haïti
Asphalte innovant: pourquoi la Ville de Montréal hésite-t-elle à l'adopter?
Rattrapage
Une solution aux nids-de-poule
Asphalte innovant: pourquoi la Ville de Montréal hésite-t-elle à l'adopter?
Le secteur de l'aérospatiale au Québec est de nouveau plongé dans l'incertitude
Rattrapage
Une pression politique indue
Le secteur de l'aérospatiale au Québec est de nouveau plongé dans l'incertitude
Problèmes du REM: «Les gens n'achèteront pas leur carte le mois prochain»
Rattrapage
Retour au présentiel
Problèmes du REM: «Les gens n'achèteront pas leur carte le mois prochain»
Pierre Poilievre face à son premier vote de confiance à Calgary
Rattrapage
En congrès à Calgary
Pierre Poilievre face à son premier vote de confiance à Calgary
Pourquoi ne pas éliminer la TPS sur les aliments vendus en épicerie?
Rattrapage
Une proposition pour aider les ménages
Pourquoi ne pas éliminer la TPS sur les aliments vendus en épicerie?
Réforme du PEQ: les entreprises et le secteur de la santé s'inquiètent
Rattrapage
Immigration au Québec
Réforme du PEQ: les entreprises et le secteur de la santé s'inquiètent
Le ministre Jean-François Roberge présente une nouvelle mouture du PEQ
Rattrapage
Programme de sélection des travailleurs qualifiés
Le ministre Jean-François Roberge présente une nouvelle mouture du PEQ
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Rattrapage
Attentat de la grande mosquée de Québec
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
Rattrapage
Face aux actions de Trump
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne