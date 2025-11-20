Montagnes russes en bourse, jeudi, quand deux composantes ont inversé la tendance durant la journée.
Écoutez Michèle Boisvert commenter cette journée folle au micro de Philippe Cantin.
En matinée, les résultats de Nvidia, meilleurs que prévus, ont fait exploser la bourse vers le haut. Et un peu avant midi, l'annonce d'une hausse du chomage a fait plonger tous les indices. Et pas un petit peu..
Les sujets discutés
- Pourquoi la hausse et pourquoi la baisse;
- Des données sur l’emploi ambivalentes;
- Une hausse du chômage causé par une augmentation de la population active;
- Les résultats très encourageants de Walmart démontrent que les consommateurs américains veulent toujours dépenser, si on leur propose de bonnes occasions.