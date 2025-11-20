Montagnes russes en bourse, jeudi, quand deux composantes ont inversé la tendance durant la journée.

Écoutez Michèle Boisvert commenter cette journée folle au micro de Philippe Cantin.

En matinée, les résultats de Nvidia, meilleurs que prévus, ont fait exploser la bourse vers le haut. Et un peu avant midi, l'annonce d'une hausse du chomage a fait plonger tous les indices. Et pas un petit peu..

