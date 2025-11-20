Taux d'approbation à la baisse de Trump

Le président américain Donald Trump aime bien Fox News, mais un peu moins quand les sondages du média le défavorisent.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump plonge de plus en plus dans l'opinion publique;
- Peine de mort pour les élus démocrates? Le débat fait rage;
- L'administration Trump se défend d'avoir traité une journaliste de «cochonne»;
- Le nouveau maire de New York va se rendre à la Maison-Blanche.