Départ de Crystia Freeland

L'ex-ministre Chrystia Freeland va quitter Ottawa pour devenir Warden de la Rhodes Trust à l’Université d’Oxford dès le 1er juillet 2026, tout en restant une envoyée spéciale du Canada pour l’Ukraine.
Son départ déclenche donc une élection partielle dans University-Rosedale.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le départ de Freeland offre à Mark Carney l’opportunité de placer un de ses alliés et non pas quelqu'un de l'ère Trudeau;
- D'autres partielles sont prévues à Toronto (Scarborough, Bill Blair) et en Colombie-Britannique (Jonathan Wilkinson)
- Parallèlement, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner propose d’amender le projet de loi C-12 pour restreindre l’asile, notamment en refusant les demandes de personnes ayant transité par un pays sûr.