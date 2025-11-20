Départ de Crystia Freeland

L'ex-ministre Chrystia Freeland va quitter Ottawa pour devenir Warden de la Rhodes Trust à l’Université d’Oxford dès le 1er juillet 2026, tout en restant une envoyée spéciale du Canada pour l’Ukraine.

Son départ déclenche donc une élection partielle dans University-Rosedale.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

