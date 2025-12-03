Propos du ministre Miller sur le Français

Les propos du nouveau ministre de l'Identité et la Culture canadiennes Mark Miller au sujet du recul de la langue française au Québec ont suscité de vives réactions du premier ministre François Legault et du chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet.

Ce dernier estime même que le ministre fédéral devrait présenter ses excuses auprès des Québécois.

Écoutez le chef du Bloc Québécois et député de Beloeil—Chambly Yves-François Blanchet, revenir sur la nomination de Mark Miller, mercredi, à La commission.

Il explique que, selon lui, Mark Carney a commis une erreur en nommant Mark Miller à ce poste.