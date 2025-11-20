 Aller au contenu
Politique provinciale
Recapitulatif sportif de l'actualité politique

Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»

par 98.5

0:00
10:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 novembre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rizqy suspendue du PLQ: «rupture de contrat entre le coach et le capitaine»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le moment du résumé hebdomadaire de l'actualité politique à coup de métaphores sportives de Nathalie Normandeau.  

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse discuter des politiciens qui figurent dans son résumé de la semaine, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«On commence avec rupture de contrat entre le coach et son capitaine. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec cette crise qui a touché le Parti libéral du Québec. La situation a déjà beaucoup évolué dans le sens où on considère que le congédiement de madame Hinse va se retrouver devant les tribunaux. Marwah Rizqy a choisi toujours de se murer dans son silence. Elle n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été envoyée.»

Nathalie Normandeau

