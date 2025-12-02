Pour sa chronique sur la vie numérique, François Charron a commenté l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par le SPVM, saluant l'efficacité de l'IA pour analyser les vidéos et traquer les criminels.
Cependant, il a insisté sur la nécessité de pare-feu juridiques stricts pour empêcher l'accès aux données des citoyens par d'autres organismes, afin d'éviter un État à la Big Brother.
Il aborde aussi le projet de loi de Simon Jolin-Barrette visant à encadrer les abonnements numériques et la revente de billets en ligne, réclamant plus de transparence et des sanctions réelles.
Enfin, il a critiqué la loi sur le droit à la réparation, jugée inefficace, car les commerçants ne garantissent pas la disponibilité des pièces.
Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, mardi, à Radio textos.
«Il va falloir se donner de vrais pare-feu sur comment on va utiliser ces informations-là. L'État va colliger différentes informations.»