 Aller au contenu
Techno
La vie numérique

SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother

par 98.5

0:00
21:07

Entendu dans

Radio textos

le 2 décembre 2025 12:08

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
SPVM: l'IA peut traquer les criminels, mais attention à Big Brother
François Charron / Cogeco Média

Pour sa chronique sur la vie numérique, François Charron a commenté l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par le SPVM, saluant l'efficacité de l'IA pour analyser les vidéos et traquer les criminels.

Cependant, il a insisté sur la nécessité de pare-feu juridiques stricts pour empêcher l'accès aux données des citoyens par d'autres organismes, afin d'éviter un État à la Big Brother.

Il aborde aussi le projet de loi de Simon Jolin-Barrette visant à encadrer les abonnements numériques et la revente de billets en ligne, réclamant plus de transparence et des sanctions réelles. 

Enfin, il a critiqué la loi sur le droit à la réparation, jugée inefficace, car les commerçants ne garantissent pas la disponibilité des pièces.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, mardi, à Radio textos

Voici les références pour les sujets traités: 

«Il va falloir se donner de vrais pare-feu sur comment on va utiliser ces informations-là. L'État va colliger différentes informations.»

François Charron

Vous aimerez aussi

Hydro-Québec pourrait fournir plus d'énergie à des centres de données étrangers
La commission
Hydro-Québec pourrait fournir plus d'énergie à des centres de données étrangers
0:00
9:29
Casquette à 1300$ pour la pousse de cheveux: arnaque ou remède miracle?
La commission
Casquette à 1300$ pour la pousse de cheveux: arnaque ou remède miracle?
0:00
6:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
Rattrapage
Entre 20 et 30 demandes par mois
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Rattrapage
Crise de l'itinérance
600 jeunes de la DPJ se retrouvent à la rue chaque année à 18 ans
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
Rattrapage
Tendance
Des ados sèment le chaos dans des commerces après les classes
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Rattrapage
Documentaire «L'âge de la transparence»
OVNIs, Bigfoots, et désinformation: quand la vérité ne se vend pas bien
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
Rattrapage
Les cadres fédéraux de retour au bureau
Pour ou contre le retour du travail présentiel obligatoire?
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Rattrapage
Accès à la propriété pour les générations futures
«Tu ne viens pas au monde pour vivre dans un logement abordable»
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Rattrapage
Radio textos
Quelles sont vos anecdotes de party de bureau?
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Rattrapage
Vie amoureuse
Les mariages sur le tard fonctionnent-ils mieux?
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Rattrapage
Déprime saisonnière
Mois de novembre deux fois moins ensoleillé: ça vous affecte?
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Rattrapage
Plus de 10 millions de visionnements
Benoît Brière dans la série Empathie: «Ça me bouleverse encore»
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Rattrapage
L'importance des liens intergénérationnels
Des grands-parents se battent pour avoir accès à leurs petits-enfants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Rattrapage
Rabais plus ou moins importants
Le Vendredi fou est-il toujours aussi «fou»?
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Rattrapage
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Rattrapage
Discussion avec une psychologue
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?