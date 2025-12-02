Pour sa chronique sur la vie numérique, François Charron a commenté l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) par le SPVM, saluant l'efficacité de l'IA pour analyser les vidéos et traquer les criminels.

Cependant, il a insisté sur la nécessité de pare-feu juridiques stricts pour empêcher l'accès aux données des citoyens par d'autres organismes, afin d'éviter un État à la Big Brother.

Il aborde aussi le projet de loi de Simon Jolin-Barrette visant à encadrer les abonnements numériques et la revente de billets en ligne, réclamant plus de transparence et des sanctions réelles.

Enfin, il a critiqué la loi sur le droit à la réparation, jugée inefficace, car les commerçants ne garantissent pas la disponibilité des pièces.

