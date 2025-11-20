Voyager moins cher

Les prix des billets d'avion pour 2025 sont comparables à ceux d'il y a 20 ans, malgré l'augmentation des coûts, ce qui s'explique par la concurrence accrue et l'arrivée de transporteurs «low-cost».

Andrew D'Amours, cofondateur de Flytrippers, explique que les transporteurs ont segmenté leurs offres (extras payants) pour réduire le prix de base.

Il est possible de trouver des allers-retours pour l'Europe à 400 $, si l'on est flexible sur les dates ou la destination.

Son site utilise un algorithme pour repérer ces aubaines, ce qui est plus efficace que de chercher des dates et destinations spécifiques.

Écoutez Andrew D’Amours, cofondateur de Flytrippers, expliquer le tout, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.