Comment éviter les dérapages des coûts?

Le Journal de Montréal a révélé que Santé Québec a embauché des consultants pour aider ses cadres dans le dossier du virage numérique.

Ce mandat de plus de 114 000 $ vise à élaborer un plan directeur pour la transformation numérique de l'organisation.

Cette situation expose un risque: si les consultants venaient à partir, le ministère n'aurait pas la compétence nécessaire pour assurer la continuité...

La question est posée: comment peut-on attirer des experts du numérique au public?

