La bonne nouvelle du jour

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez saluent le courage de l’homme qui a désarmé l’un des auteurs de l’attentat terroriste qui a coûté la vie à 15 personnes en Australie, dimanche.

Il s’appelle Ahmed Al Ahmed, il est musulman et les images de son acte courageux ont fait le tour de la planète. Une campagne de sociofinancement a même été lancée en son honneur: plus de 1,5 million de dollars avaient été amassés pour lui au moment d’écrire ces lignes, lundi après-midi.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez donner leur bonne nouvelle de la journée.