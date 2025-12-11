Les chantiers de construction à Montréal ont de réels impacts sur l’économie de la métropole, révèle une nouvelle étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Écoutez Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, se pencher sur le sujet et donner quelques pistes de solutions, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.