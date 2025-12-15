 Aller au contenu
Société
Enjeu de société préoccupant au Québec

«Tout le monde risque de subir de la violence quand on enseigne au préscolaire»

par 98.5

0:00
14:02

Entendu dans

La commission

le 15 décembre 2025 12:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Tout le monde risque de subir de la violence quand on enseigne au préscolaire»
90 % des enseignants subissent de la violence: la FAÉ tire la sonnette d'alarme. / ChiccoDodiFC/ Adobe Stock

La vice-présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAÉ), Catherine Renaud, a présenté les résultats alarmants d'un sondage sur la violence en milieu scolaire.

On y apprend que 90% des enseignantes et enseignants ayant répondu affirment avoir été victimes d'actes de violence, qui incluent des insultes (81%) et de la violence physique (63%).

Cette violence est jugée récurrente et a des répercussions majeures: 61% des victimes songent à quitter la profession.

La FAÉ demande d'urgence l'ajout de ressources spécialisées (psychologues, psychoéducateurs) et l'établissement de protocoles clairs pour gérer les crises et maintenir un milieu sécuritaire, insistant que la situation est le reflet de la société.

Écoutez Catherine Renaud, vice-présidente aux relations du travail de la FAE, rapporter les informations à ce sujet, lundi à La commission

«On a le métier le plus beau, le plus beau qui existe... [mais] 61 % des enseignantes et des enseignants songent à quitter la profession.»

Catherine Renaud

