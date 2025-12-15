Enjeu de société préoccupant au Québec

La vice-présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAÉ), Catherine Renaud, a présenté les résultats alarmants d'un sondage sur la violence en milieu scolaire.

On y apprend que 90% des enseignantes et enseignants ayant répondu affirment avoir été victimes d'actes de violence, qui incluent des insultes (81%) et de la violence physique (63%).

Cette violence est jugée récurrente et a des répercussions majeures: 61% des victimes songent à quitter la profession.

La FAÉ demande d'urgence l'ajout de ressources spécialisées (psychologues, psychoéducateurs) et l'établissement de protocoles clairs pour gérer les crises et maintenir un milieu sécuritaire, insistant que la situation est le reflet de la société.

Écoutez Catherine Renaud, vice-présidente aux relations du travail de la FAE, rapporter les informations à ce sujet, lundi à La commission.