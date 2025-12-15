 Aller au contenu
Nouveau sondage Abacus Data

Le Parti conservateur à égalité avec le Parti libéral de Mark Carney

le 15 décembre 2025 13:25

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le Parti conservateur à égalité avec le Parti libéral de Mark Carney
La tour Mackenzie du Bloc Ouest sur la Colline du Parlement est visible à travers une fenêtre de l'édifice Wellington. / Sean Kilpatrick/ La Presse Canadienne

Le Parti conservateur et le Parti libéral sont à égalité à 41% dans les intentions de vote au pays, mais Mark Carney a une impression plus favorable que Pierre Poilievre, selon un sondage Abacus Data.

Ce même sondage indique que 62% des Canadiens jugent que le coût de la vie devrait être la priorité absolue du gouvernement, loin devant la santé (40%) et l'économie (37%).

Pierre Fortin a révélé que l'augmentation de 40% du coût du panier d'épicerie entre 2020 et aujourd'hui a un impact majeur sur l'endettement.

Il a précisé que la hausse des dépenses de base a réduit la capacité de remboursement des dettes.

L'augmentation des coûts de l'épicerie équivaut à une diminution de la capacité d'endettement de 9 000 $ sur les cartes de crédit. 

Écoutez Pierre Fortin, le président de Jean Fortier et associés, syndic autorisé en insolvabilité, lundi, à La commission.

