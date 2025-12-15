 Aller au contenu
Politique internationale
Des pertes importantes pour certains États

Les dépenses des Canadiens aux États-Unis diminuent drastiquement

Les dépenses des Canadiens aux États-Unis diminuent drastiquement
Les Canadiens continuent de diminuer leurs déplacements vers les États-Unis depuis le début de la guerre tarifaire lancée par Donald Trump.

Cette tendance se confirme aussi avec la baisse des transactions par carte de crédit réalisées dans les États limitrophes. On parle d’une diminution de 20% pour le Montana et le Vermont, par exemple.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur les principales nouvelles de la journée, lundi, à La commission.

Autre sujet abordé:

  • La Chine se lance dans la dépollution, notamment grâce à l’énergie solaire.

