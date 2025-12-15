 Aller au contenu
Pour l'obtention du permis de classe 1

Formation obligatoire pour les chauffeurs: «C'est un élément dans la solution»

Entendu dans

La commission

le 15 décembre 2025 14:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Formation obligatoire pour les chauffeurs: «C'est un élément dans la solution»
Depuis le lundi 15 décembre, les personnes qui souhaitent conduire des véhicules lourds doivent suivre une nouvelle formation imposée par le gouvernement du Québec. / Gilles Rivest / Adobe Stock

Depuis le lundi 15 décembre, les personnes qui souhaitent conduire des véhicules lourds doivent suivre une nouvelle formation imposée par le gouvernement du Québec.

Cette formation, d’une durée de 125 heures (75 heures de théorie et 50 heures de pratique), est désormais obligatoire pour obtenir le permis de classe 1. Une attention particulière est portée vers la sécurité du conducteur et des autres utilisateurs de la route.

Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec, revenir sur la mise en place de cette nouvelle formation, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il se réjouit de l’obligation de cette formation pour l’uniformisation des comportements sur la route, mais il aurait souhaité qu’elle dure plus longtemps que les 125 heures aujourd’hui imposées par la SAAQ.

«J'aurais préféré quelque chose comme la moitié: un 300, 400 heures. Mais avant, on avait zéro. Fait que c'était peut-être l'élément pour entrer ça dans la tête de tout le monde. Puis la SAAQ peut s’être trompée, puis, à un moment donné, revenir sur sa décision en disant : “C'est plus sûr, on va le mettre à 325.”»

Benoît Therrien

