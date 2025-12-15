Pour l’obtention du permis de classe 1

Depuis le lundi 15 décembre, les personnes qui souhaitent conduire des véhicules lourds doivent suivre une nouvelle formation imposée par le gouvernement du Québec.

Cette formation, d’une durée de 125 heures (75 heures de théorie et 50 heures de pratique), est désormais obligatoire pour obtenir le permis de classe 1. Une attention particulière est portée vers la sécurité du conducteur et des autres utilisateurs de la route.

Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec, revenir sur la mise en place de cette nouvelle formation, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il se réjouit de l’obligation de cette formation pour l’uniformisation des comportements sur la route, mais il aurait souhaité qu’elle dure plus longtemps que les 125 heures aujourd’hui imposées par la SAAQ.