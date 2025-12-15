Accès limité aux places subventionnées

Trouver une place en garderie peut représenter un véritable casse-tête pour les parents, notamment lorsqu'il s'agit d'en dénicher une à contribution réduite.

En 2025, il existe plus de places dans les garderies privées que dans les centres publics qui bénéficient du prix fixé à moins de dix dollars par jour (128 000 contre 124 000 selon les chiffres de Radio-Canada).

Est-ce que le gouvernement du Québec aurait les moyens de transformer toutes ces garderies privées pour qu’il y ait des places à contribution réduite pour tous?

Écoutez la ministre de la Famille Kateri Champagne Jourdain à ce sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.