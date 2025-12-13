Photos liées à l'affaire Eptstein

Les démocrates de la Commission de surveillance de la Chambre des représentants ont rendu publiques vendredi plusieurs photos liées à l'affaire Epstein, sur lesquelles se retrouvent des personnalités importantes et des objets à caractères sexuels.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.