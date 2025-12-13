 Aller au contenu
Politique internationale
Photos liées à l'affaire Eptstein

«Ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le club des riches et des puissants»

par 98.5

0:00
8:56

Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 décembre 2025 08:22

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le club des riches et des puissants»
Les démocrates de la Commission de surveillance de la Chambre des représentants ont rendu publiques vendredi plusieurs photos liées à l'affaire Epstein, sur lesquelles se retrouvent des personnalités importantes et des objets à caractères sexuels. / House Oversight Committee via AP / AP Third Party

Les démocrates de la Commission de surveillance de la Chambre des représentants ont rendu publiques vendredi plusieurs photos liées à l'affaire Epstein, sur lesquelles se retrouvent des personnalités importantes et des objets à caractères sexuels. 

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Dans le compte Gmail, il y a beaucoup de courriels, mais il y a 95 000 photos. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le club des riches et des puissants. Et ça, c'est des bûches dans le poêle de ceux qui disent que la vraie bataille, ce n’est pas démocrate contre républicains, c'est l'élite contre le monde ordinaire. Parce que l'élite, à la fin, ils sont dans le même club privé. Et le patron du comité du côté démocrate dit qu'il y a bien pire que ça qu'ils vont rendre public.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
La commission
De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
0:00
9:20
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
Le Québec maintenant
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
0:00
6:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Rattrapage
Après 36 ans derrière les barreaux
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Disney investira 1 milliard $ dans OpenAI
Rattrapage
Réseaux sociaux
Disney investira 1 milliard $ dans OpenAI
Des amendes pour les automobilistes qui collent les autres voitures
Rattrapage
Nouvel outil sur le cinémomètre
Des amendes pour les automobilistes qui collent les autres voitures
Quelles ont été les chansons les plus écoutées en 2025?
Rattrapage
Palamarès Billboard
Quelles ont été les chansons les plus écoutées en 2025?
Documentaire T’étais où Serge? : «J'ai trouvé ça absolument bouleversant»
Rattrapage
Le comédien se confie sur son trouble bipolaire
Documentaire T’étais où Serge? : «J'ai trouvé ça absolument bouleversant»
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
Rattrapage
Coupe du monde de ski alpin de Saint-Moritz
1re et 2e place pour Lindsey Vonn : «C'est un exploit assez remarquable!»
Qui est le personnage sur le panneau pour annoncer la poudrerie?
Rattrapage
Signé Lévesque
Qui est le personnage sur le panneau pour annoncer la poudrerie?
Garage à musique: «Ça fait une grosse différence dans leur milieu de vie»
Rattrapage
Guignolée des centres de pédiatrie sociale
Garage à musique: «Ça fait une grosse différence dans leur milieu de vie»
Enquête sur le PLQ : l'UPAQ rencontre une des collaboratrices de Marwah Rizqy
Rattrapage
Revue de presse
Enquête sur le PLQ : l'UPAQ rencontre une des collaboratrices de Marwah Rizqy
«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»
Rattrapage
J'en reviens pas
«Que des personnes âgées soient mortes dans le froid, c'est terrible»
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Rattrapage
Signé Lévesque
Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
Loi 2: «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Rattrapage
J'en reviens pas
Loi 2: «Le gouvernement est en train d'abandonner la population québécoise»
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Rattrapage
Chronique culturelle
Le spectacle 2025 revue et corrigée est présentement au Théâtre du Rideau vert!
Noël en famille: sommes-nous trop nostalgiques des années passées?
Rattrapage
Chronique société
Noël en famille: sommes-nous trop nostalgiques des années passées?