Photos liées à l'affaire Eptstein

Les démocrates de la Commission de surveillance de la Chambre des représentants ont rendu publiques vendredi plusieurs photos liées à l'affaire Epstein, sur lesquelles se retrouvent des personnalités importantes et des objets à caractères sexuels.
Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Dans le compte Gmail, il y a beaucoup de courriels, mais il y a 95 000 photos. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment le club des riches et des puissants. Et ça, c'est des bûches dans le poêle de ceux qui disent que la vraie bataille, ce n’est pas démocrate contre républicains, c'est l'élite contre le monde ordinaire. Parce que l'élite, à la fin, ils sont dans le même club privé. Et le patron du comité du côté démocrate dit qu'il y a bien pire que ça qu'ils vont rendre public.»