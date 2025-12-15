Décès de personnes âgées dans le froid

Au cours des dernières semaines, trois personnes âgées ont perdu la vie tragiquement à cause du froid après avoir échappé à la vigilance de leurs proches ou du personnel de leur RPA.

Une enquête de Radio-Canada révèle, lundi, que plus de 500 RPA au Québec manquent de dispositifs anti-fugue.

Mais l’obligation de la mise en place d’un tel système dans ces résidences ne fait pas l’unanimité chez les résidents, qui souhaitent garder leur indépendance, et chez les gestionnaires, qui souhaitent éviter les coûts importants reliés à cette mise à niveau.

