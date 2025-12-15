 Aller au contenu
Société
Décès de personnes âgées dans le froid

Faut-il rendre les dispositifs anti-fugue obligatoires dans les RPA?

par 98.5

0:00
9:57

Entendu dans

La commission

le 15 décembre 2025 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Faut-il rendre les dispositifs anti-fugue obligatoires dans les RPA?
La commission / Cogeco Média

Au cours des dernières semaines, trois personnes âgées ont perdu la vie tragiquement à cause du froid après avoir échappé à la vigilance de leurs proches ou du personnel de leur RPA.

Une enquête de Radio-Canada révèle, lundi, que plus de 500 RPA au Québec manquent de dispositifs anti-fugue.

Mais l’obligation de la mise en place d’un tel système dans ces résidences ne fait pas l’unanimité chez les résidents, qui souhaitent garder leur indépendance, et chez les gestionnaires, qui souhaitent éviter les coûts importants reliés à cette mise à niveau.

Écoutez Hans Brouillette, directeur des affaires gouvernementales et publiques du Regroupement québécois des résidences pour aînés, aborder le sujet, lundi, à l’émission La commission.

