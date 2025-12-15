 Aller au contenu
Politique provinciale
Risques de contrats signés avant les élections

Troisième lien: la CAQ veut lier le prochain gouvernement

par 98.5

0:00
10:36

Entendu dans

La commission

le 15 décembre 2025 12:33

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le ministère des Transports a lancé un appel d'intérêt international pour le troisième lien. 

Les Commissaires et leur invité Pierre Barrieau craignent que le gouvernement cherche à signer un contrat avant les élections, afin d'imposer le projet au gouvernement suivant.

Une telle pratique, observée à Ottawa, pourrait engendrer des pénalités de plusieurs millions en cas d'annulation.

Écoutez Pierre Barrieau, spécialiste en planification des transports à l’Université de Montréal, donner les détails, lundi, à La commission

