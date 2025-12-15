 Aller au contenu
Économie
Pas toujours facile d'y voir clair

«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants

«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

En cette période des Fêtes où tout le monde cherche à économiser, il est plus pertinent que jamais de se méfier des promotions alléchantes.

Des enquêtes récentes mettent en lumière des stratégies de détaillants, comme Amazon.ca et certains épiciers québécois, qui peuvent induire les consommateurs en erreur.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • L'application MOSC permet d'avoir accès à l'historique des prix des articles;
  • Les conseils de fin d'année de notre chroniqueuse pour vos finances personnelles.

