Une nouvelle tendance se propage rapidement chez les membres des générations Z et Alpha: le parfum.

Plus de huit jeunes américains sur dix de la génération Z se parfument, et les ventes ont augmenté de 12% au pays au cours des trois dernières années.

Jean-Sébastien Paré confirme que les jeunes sont fortement incités à acheter des marques chères et des parfums gourmands.

L'expert en parfum suggère de privilégier des options propres, fraîches et plus abordables (autour de 50 $), souvent disponibles en répliques de grandes marques.

Bien que l'influence des réseaux sociaux soit forte, il estime que cette tendance est positive si elle incite les jeunes à travailler pour gagner leur argent plutôt que de s'adonner à d'autres activités moins saines.

Écoutez Jean-Sébastien Paré, créateur de contenu sur TikTok et directeur des ventes de l'entreprise de cosmétiques Parikart, expliquer le phénomène, lundi, à La commission.