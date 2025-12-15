 Aller au contenu
Politique internationale
Attentat en Australie

Le Québec est-il à l'abri d'une attaque terroriste antisémite?

Le Québec est-il à l'abri d'une attaque terroriste antisémite?
L'Australie a réagi à l'attentat en annonçant un resserrement du contrôle des armes à feu pour tenter de prévenir de futures tragédies. / (AP Photo/Mark Baker)

L'attentat survenu en Australie, qui a visé la communauté juive célébrant Hanoukka et a fait 16 morts, soulève la question de la vulnérabilité du Québec face à de tels actes.

David Morin, professeur de politique et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO en prévention de la radicalisation, confirme que cela serait possible ici.

Il note une explosion des crimes haineux antisémites au Québec et en Occident, exacerbée par le conflit israélo-palestinien.

La menace provient aujourd'hui majoritairement d'acteurs solitaires ou de petits groupes (comme les deux assaillants en Australie), ce qui les rend plus difficiles à détecter.

Écoutez David Morin, professeur de politique et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université de Sherbrooke, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

