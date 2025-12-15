Attentat en Australie

L'attentat survenu en Australie, qui a visé la communauté juive célébrant Hanoukka et a fait 16 morts, soulève la question de la vulnérabilité du Québec face à de tels actes.

David Morin, professeur de politique et titulaire de la Chaire de recherche UNESCO en prévention de la radicalisation, confirme que cela serait possible ici.

Il note une explosion des crimes haineux antisémites au Québec et en Occident, exacerbée par le conflit israélo-palestinien.

La menace provient aujourd'hui majoritairement d'acteurs solitaires ou de petits groupes (comme les deux assaillants en Australie), ce qui les rend plus difficiles à détecter.

