Éric Duhaime a dressé soner bilan de fin de session, centrant son discours sur la nécessité de s'attaquer au coût de la vie et critiquant sévèrement la gestion de la CAQ, notamment dans le dossier du troisième lien.

Il propose des baisses d'impôts et l'abolition de la taxe carbone pour laisser plus d'argent dans les poches des contribuables, et l'élimination de 20 000 postes dans la fonction publique.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.