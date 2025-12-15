Le PM en tournée médiatique

Le premier ministre François Legault est en tournée médiatique pour défendre l'entente de principe conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Les Commissaires remettent en question le succès de cette entente, soulignant que les médecins ont obtenu la même augmentation qu'ils demandaient initialement.

De plus, l'objectif de couvrir 1,5 million de Québécois sans médecin de famille n'a pas été atteint, avec seulement 500 000 patients visés sur une base volontaire.

Écoutez la discussion à ce sujet, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

François Legault sera interviewé par Philippe Cantin, au 98.5, à 17 h 15 lundi.