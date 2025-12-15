Le PM en tournée médiatique

 Aller au contenu
Politique provinciale
Entente avec la FMOQ: est-ce vraiment une victoire pour François Legault?

le 15 décembre 2025 12:18

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le premier ministre François Legault est en tournée médiatique pour défendre l'entente de principe conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Les Commissaires remettent en question le succès de cette entente, soulignant que les médecins ont obtenu la même augmentation qu'ils demandaient initialement.

De plus, l'objectif de couvrir 1,5 million de Québécois sans médecin de famille n'a pas été atteint, avec seulement 500 000 patients visés sur une base volontaire.

Écoutez la discussion à ce sujet, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

François Legault sera interviewé par Philippe Cantin, au 98.5, à 17 h 15 lundi.

«Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'était payant de s'en prendre aux médecins avant Noël, puis ça l'aurait pas été après Noël. Merci, bonsoir. C'est électoral.»

Luc Ferrandez

