Santé publique et droit fondamental

Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau secours, affirme que l'accès aux toilettes est un «droit fondamental» et un enjeu de «santé publique».

Montréal accuse un «sérieux retard» en la matière par rapport à Toronto (10 fois plus de toilettes) et Paris (20 fois plus).

Les toilettes existantes sont surutilisées et victimes de vandalisme, notamment à cause de la convergence des usagers (itinérance, familles).

Elle suggère de rendre accessibles les toilettes des institutions publiques (bibliothèques) avec des accès extérieurs, tandis que les animateurs ont soulevé l'idée de toilettes payantes pour financer leur entretien et leur durabilité.

Écoutez Rebecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours, expliquer le tout, jeudi à La commission.