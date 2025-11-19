Entre janvier et septembre 2024, la province a enregistré 485 décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues. L'année précédente, au cours de la même période, on en a dénombré 363.

On parle ici d’un nombre record de décès par surdose au Québec, soulignant l'urgence de renforcer le soutien aux personnes touchées par la dépendance. Cette réalité nous rappelle l'importance de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances.

Écoutez Philippe Cantin accueillir Laurie, 16 ans, et ses parents, Julie et Robin, nous parler de leur histoire.

Laurie a vu son parcours jalonné par la détresse psychologique et la consommation, notamment, la dépendance au cannabis, qui a commencé en troisième secondaire.

La famille témoigne de l’expérience familiale face à la dépendance de Laurie, soutenue par une technicienne en éducation spécialisée et le programme Portage.

Laurie a séjourné sept mois (décembre 2023 à juillet 2024) en thérapie résidentielle, ce qui a permis une reconstruction familiale, un accompagnement global incluant les frères, et un fort soutien parental.