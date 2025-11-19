Connu du grand public notamment pour son personnage de Brad Spitfire dans l'émission jeunesse Dans une galaxie près de chez vous, Stéphane Crête est également auteur du livre Éros créatif et s'est récemment illustré dans un documentaire sur les ruptures amoureuses chez les hommes.

Écoutez Stéphane Crête aborder la crise de la masculinité, l'évolution des mœurs et le besoin de réinventer l'intimité, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, la masculinité est un spectre très large, mais les gars sont un peu perdus face aux mouvances sociopolitiques des dernières années.

Il note un intérêt grandissant pour la vulnérabilité masculine, comme on le voit dans le documentaire Elle m'a quitté, toujours disponible sur Tout.tv.