Le Parti libéral du Québec (PLQ) est secoué par sa première crise interne sous la direction de Pablo Rodriguez, alors que la députée Marwah Rizqy, cheffe parlementaire de l'opposition officielle, a été suspendue du caucus et a perdu ses fonctions.

Cette décision survient alors que Mme Rizqy a congédié, unilatéralement et sans consulter son chef, sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, commenter cette situation délicate, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pablo Rodriguez a publié un communiqué indiquant que: cette «mesure difficile, mais nécessaire vise à assurer la cohésion et le bon fonctionnement du caucus libéral à l'Assemblée nationale».

On confirme aussi la nomination d’André Fortin comme nouveau chef parlementaire et le retour de Marc Tanguay comme whip de l'aile parlementaire.

Selon Nathalie Normandeau, Marwah Rizqy a commis une grave erreur en agissant seule, forçant ainsi le chef à réaffirmer son autorité.