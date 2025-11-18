La directrice de cabinet de Marwah Rizqy, Geneviève Hinse, a été congédiée. Selon les informations de Jonathan Trudeau, la cheffe de l'opposition officielle en a fait l'annonce à la principale intéressée lundi soir.

Ce congédiement inattendu est-il signe de bisbille au sein du Parti libéral du Québec?

Écoutez Jonathan Trudeau commenter le dossier au micro de Patrick Lagacé.

Le chroniqueur politique y va même d'une prédiction: «Je prédis que Marwah Rizqy ne sera plus cheffe parlementaire d'ici la fin de la journée».