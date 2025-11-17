 Aller au contenu
Économie
Analyse économique

Inflation et monnaie québécoise: l'analyse du «très gros chantier» du PQ

par 98.5

0:00
6:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 novembre 2025 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
À vos intérêts / Cogeco Média

Michelle Boisvert analyse le plan monétaire de Paul St-Pierre Plamondon.

Elle juge que créer une monnaie québécoise est un «très gros chantier» qui exige la création d'une banque centrale, la gestion des réserves de change, et une planification pour la conversion.

Le PQ est jugé «très sage» d'accorder 10 ans pour cette transition.

Écoutez la chronique À vos intérêts avec Michèle Boisvert, lundi soir, au Québec maintenant

Côté inflation, le taux annuel canadien a baissé à 2,2 % en octobre, ce qui est jugé suffisant pour que la Banque du Canada ne modifie pas ses taux le 10 décembre.

Cependant, l'inflation reste plus élevée au Québec... Pour le consommateur, l'épicerie, les assurances auto, et les services cellulaires continuent de peser lourd.

