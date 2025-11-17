Analyse économique

Michelle Boisvert analyse le plan monétaire de Paul St-Pierre Plamondon.

Elle juge que créer une monnaie québécoise est un «très gros chantier» qui exige la création d'une banque centrale, la gestion des réserves de change, et une planification pour la conversion.

Le PQ est jugé «très sage» d'accorder 10 ans pour cette transition.

Côté inflation, le taux annuel canadien a baissé à 2,2 % en octobre, ce qui est jugé suffisant pour que la Banque du Canada ne modifie pas ses taux le 10 décembre.

Cependant, l'inflation reste plus élevée au Québec... Pour le consommateur, l'épicerie, les assurances auto, et les services cellulaires continuent de peser lourd.