De présumés chasseurs autochtones

L'article du Journal de Montréal dénonçant la chasse illégale de chevreuils la nuit dans les boisés de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield a suscité une vive réaction, notamment en raison de l'implication présumée de chasseurs autochtones de Kahnawake.

Le président du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, Martin Perreault, confirme que ce type de chasse se déroule dans un secteur protégé où la chasse est interdite, notamment sur les berges du canal de Beauharnois.

Écoutez Martin Perreault aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

M. Perreault reconnaît qu'il y a des vérifications faites par les agents qui ont permis de savoir que les chasseurs sont des Mohawks de Kahnawake.

Il ajoute que le manque d'effectifs et les coupes budgétaires expliquent le manque d'opérations cette année.

Concernant la nature délicate des interventions, il avoue qu'on marche sur des œufs au niveau de l'intervention.