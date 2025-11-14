Palmarès de la Fondation Rivières

Certaines municipalités du Québec rejettent leurs eaux usées dans les cours d'eau, sans tenir compte des normes gouvernementales. C'est ce que met en lumière un palmarès dévoilé jeudi par la Fondation Rivières.
Écoutez André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Un phénomène : l'étalement urbain. De plus en plus de banlieues s'étendent autour de municipalités, on construit du bungalow. Les gens qui vont aux toilettes sont plus nombreux. Ça fait en sorte que ton système n'est pas capable d'accueillir l'eau dès qu'il pleut un peu.»