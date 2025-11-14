Palmarès de la Fondation Rivières

Certaines municipalités du Québec rejettent leurs eaux usées dans les cours d'eau, sans tenir compte des normes gouvernementales. C'est ce que met en lumière un palmarès dévoilé jeudi par la Fondation Rivières.

Écoutez André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.