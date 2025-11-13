 Aller au contenu
Politique municipale
Services publics: vétusté du réseau

Pannes à répétition: le maire de Repentigny dénonce le manque d'entretien d'HQ

le 13 novembre 2025 12:27

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Vétusté du réseau électrique: le maire de Repentigny propose une alliance avec d’autres villes et l’Union des municipalités du Québec pour exiger des actions concrètes. / christopher/ Adobe Stock

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, exprime sa colère face à la multiplication des pannes d'électricité dans sa ville de près de 90 000 habitants, enregistrant neuf pannes majeures depuis le début de l'été.

Il affirme que la patience de la population et des commerçants a atteint sa limite.

Hydro-Québec évoque diverses raisons (animaux, végétation), mais le maire doute de la véracité de ces excuses, soupçonnant plutôt la vétusté des installations électriques et l'absence de travaux majeurs.

Écoutez le témoignage de Nicolas Dufour, maire de Repentigny, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Le maire déplore que l'opération d'élagage soit «toujours reportée d'année en année», malgré les promesses faites depuis quatre ans.

«Il y a toujours mille et une bonnes excuses, mais à la fin, il n'y a pas de véritables travaux qui se font. Depuis que je suis arrivé en poste il y a quatre ans, on nous dit que toutes les années, on va faire une opération d'élagage... Elle est toujours majeure, elle est toujours reportée d'année en année. [...] il y a un entretien majeur qui doit être fait sur le réseau à Repentigny. Puis nous, on commence à penser que c'est plus que la végétation. Il y a fort probablement une question de vétusté des installations électriques.»

Nicolas Dufour, maire de Repentigny

