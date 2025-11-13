Services publics: vétusté du réseau

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, exprime sa colère face à la multiplication des pannes d'électricité dans sa ville de près de 90 000 habitants, enregistrant neuf pannes majeures depuis le début de l'été.

Il affirme que la patience de la population et des commerçants a atteint sa limite.

Hydro-Québec évoque diverses raisons (animaux, végétation), mais le maire doute de la véracité de ces excuses, soupçonnant plutôt la vétusté des installations électriques et l'absence de travaux majeurs.

Écoutez le témoignage de Nicolas Dufour, maire de Repentigny, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le maire déplore que l'opération d'élagage soit «toujours reportée d'année en année», malgré les promesses faites depuis quatre ans.