Stratégie de croissance

Pour générer de la croissance et éviter un «blocage majeur» de l'économie, le gouvernement fédéral s'apprête à prioriser six projets d'investissement au nom de l'intérêt national.

Une approche dénoncée par Luc Ferrandez, qui accuse l'État de se substituer au privé.

Écoutez Luc Ferrandez commenter les grands projets nationaux de Mark Carney, au micro de Patrick Lagacé.

Le gouvernement fédéral, sous l'impulsion de Mark Carney, est-il en train de commettre une erreur stratégique majeure?