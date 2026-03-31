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Une différence de 27G$

Québec reçoit plus qu'il en donne à Ottawa: «Le plus gros déficit en 15 ans»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 31 mars 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Québec reçoit plus qu'il en donne à Ottawa: «Le plus gros déficit en 15 ans»
François Legault et Mark Carney à l'inauguration de la ligne du REM entre la station McGill et Deux-Montagnes / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

En 2024, le Québec a reçu 27 milliards de dollars de plus que ce qu’il a versé au fédéral, selon les chiffres de Statistique Canada relayés par le chroniqueur économique de La Presse, Francis Vailles.

La divulgation de ces chiffres, alors que le Parti québécois est en avance dans les sondages, alimente le débat sur l'indépendance du Québec. 

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réagi à cet article de La Presse en disant que les sommes calculées pour le Québec n'ont jamais été redistribuées dans la province.

Qui dit vrai ?

Écoutez les explications du chroniqueur à La Presse, Francis Vailles, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

«Le Québec a versé environ 84 milliards de dollars en impôts et taxes divers au gouvernement fédéral, alors qu'il a reçu 111 milliards en retour. L'écart est donc de 27 milliards de dollars pour l'année 2024. Il s'agit du plus important déficit du Québec envers le fédéral depuis une quinzaine d'années, du moins depuis que ce mode de calcul existe. Exception faite de la période de la pandémie et de ses paiements massifs, c’est le déficit le plus marqué en quinze ans.»

Francis Vailles

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