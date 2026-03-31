Une différence de 27G$

En 2024, le Québec a reçu 27 milliards de dollars de plus que ce qu’il a versé au fédéral, selon les chiffres de Statistique Canada relayés par le chroniqueur économique de La Presse, Francis Vailles.

La divulgation de ces chiffres, alors que le Parti québécois est en avance dans les sondages, alimente le débat sur l'indépendance du Québec.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a réagi à cet article de La Presse en disant que les sommes calculées pour le Québec n'ont jamais été redistribuées dans la province.

Qui dit vrai ?

Écoutez les explications du chroniqueur à La Presse, Francis Vailles, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.