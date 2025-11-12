Paralysie gouvernementale aux États-Unis

Quels sont les coûts potentiels de la plus longue paralysie du gouvernement américain?
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
On s’inquiète beaucoup du côté faiblesse de l’emploi aux États-Unis. Certains croient même à une nouvelle baisse du taux directeur de la Réserve fédérale en décembre.
Les sujets discutés
- Des milliers de fonctionnaires n'ont pas été payés durant des semaines;
- On prévoit une baisse de la consommation et un recul estimé de 1,5 % du PIB au quatrième trimestre;
- Ça ne va pas bien au niveau de l'emploi chez nos voisins du sud;
- Comment cela affecte-t-il les relations commerciales avec le Canada;
- Québec: les investisseurs ont-ils vraiment peur d’un référendum?