Rencontre imminente avec Mark Carney

«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»
Il risque d'y avoir des frictions lors de la prochaine rencontre entre les provinces et le fédéral, selon Dimitri Soudas / Cogeco Média

Mark Carney rencontrera les premiers ministres provinciaux la semaine prochaine, à leur demande, ce qui ne constitue pas nécessairement une bonne nouvelle pour le chef d'État canadien, selon le chroniqueur politique Dimitri Soudas.

La question du port de Montréal sera notamment discutée d'après ces informations, non pas parce que le port a besoin d'approbation pour des projets, mais plutôt en raison des problèmes de communication avec le fédéral.

Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas dans Le Québec maintenant, avec Philippe Cantin.

Dimitri Soudas rappelle aussi que la vision de Mark Carney risque de s'entrechoquer avec celle du premier ministre ontarien, Doug Ford, ce dernier ayant une approche dure envers l'administration américaine.

«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour échanger des politesses. Cette fois-ci, les premiers ministres provinciaux veulent du concret. Ils veulent savoir où en sont les négociations avec Washington, mais elles veulent aussi comprendre la stratégie de Mark Carney sur les infrastructures et réclamer leur part du gâteau.»

Dimitri Soudas

