Rencontre imminente avec Mark Carney

Mark Carney rencontrera les premiers ministres provinciaux la semaine prochaine, à leur demande, ce qui ne constitue pas nécessairement une bonne nouvelle pour le chef d'État canadien, selon le chroniqueur politique Dimitri Soudas.

La question du port de Montréal sera notamment discutée d'après ces informations, non pas parce que le port a besoin d'approbation pour des projets, mais plutôt en raison des problèmes de communication avec le fédéral.

Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas dans Le Québec maintenant, avec Philippe Cantin.

Dimitri Soudas rappelle aussi que la vision de Mark Carney risque de s'entrechoquer avec celle du premier ministre ontarien, Doug Ford, ce dernier ayant une approche dure envers l'administration américaine.