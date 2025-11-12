Plus de 60% de gens veulent son départ

Un nouveau sondage Léger-Le Journal-TVA révèle que l’insatisfaction envers le premier ministre François Legault atteint un sommet historique à 71%. Pas moins de 61% des Québécois souhaitent son départ.

Écoutez Philippe Léger, chroniqueur politique et chercheur invité à Science Po Paris, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

La CAQ se retrouve en troisième position avec 17% des intentions de vote. Le mécontentement est en partie dû à la bataille de l’opinion publique perdue contre les médecins.

Le sondage indique que Simon Jolin-Barrette gagne en popularité pour la chefferie de la CAQ. Le Parti Québécois (PQ) est en tête avec 32% des intentions de vote, mais perd quatre points, suivi de près par le Parti libéral du Québec (PLQ) à 27%. Le score du PQ ne constituerait pas un «mandat fort» pour un référendum.

«J'ai un peu l'impression que François Legault pourrait nous dire: OK, tous les Québécois, vous avez 1000$ par semaine à vie, puis ça ne changerait pas grand-chose. Les Québécois, les Québécois trouveraient une façon d'en être insatisfait», note Philippe Léger.