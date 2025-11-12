 Aller au contenu
Politique provinciale
Plus de 60% de gens veulent son départ

«François Legault n'a que lui à blâmer sur la négociation avec les médecins»

par 98.5

0:00
7:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 17:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Philippe Léger / Cogeco Média

Un nouveau sondage Léger-Le Journal-TVA révèle que l’insatisfaction envers le premier ministre François Legault atteint un sommet historique à 71%. Pas moins de 61% des Québécois souhaitent son départ.

Écoutez Philippe Léger, chroniqueur politique et chercheur invité à Science Po Paris, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

La CAQ se retrouve en troisième position avec 17% des intentions de vote. Le mécontentement est en partie dû à la bataille de l’opinion publique perdue contre les médecins.

Le sondage indique que Simon Jolin-Barrette gagne en popularité pour la chefferie de la CAQ. Le Parti Québécois (PQ) est en tête avec 32% des intentions de vote, mais perd quatre points, suivi de près par le Parti libéral du Québec (PLQ) à 27%. Le score du PQ ne constituerait pas un «mandat fort» pour un référendum.

«J'ai un peu l'impression que François Legault pourrait nous dire: OK, tous les Québécois, vous avez 1000$ par semaine à vie, puis ça ne changerait pas grand-chose. Les Québécois, les Québécois trouveraient une façon d'en être insatisfait», note Philippe Léger.

«Soyons honnêtes. François Legault n'a que lui à blâmer sur la négociation avec les médecins. S'il avait fait ça d'abord et avant tout en 2019, en début de mandat, quand il avait toute la légitimité, au lieu de faire ça à la septième année où, on vient de le dire, tous les indicateurs montrent qu'il est extrêmement impopulaire, probablement qu'il y aurait plus de Québécois qui l'écouterait et qui écouterait les arguments pour affronter les médecins.»

Philippe Léger

