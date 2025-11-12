Personnalités inspirantes

Katia Gagnon présente les personnalités qui l'inspirent, dont Claire Trottier, riche héritière de son père, qui a vendu la compagnie Matrox pour plus d'un milliard de dollars.

Présentée dans La Presse, Claire Trottier a notamment mis sur pied une fondation s'attaquant au dérèglement climatique et une autre visant à soutenir la démocratie.

Mme Trottier a aussi fondé un collectif soutenant les demandeurs d'asile lors de leur arrivée au Québec.

Écoutez Katia Gagnon et sa chronique Société sous la loupe au micro de Philippe Cantin, dans Le Québec maintenant.

Autres personnalités abordées