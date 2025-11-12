 Aller au contenu
Société
Personnalités inspirantes

«L'entrevue avec Claire Trottier m'a prise par surprise» -Katia Gagnon

par 98.5

0:00
6:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 16:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'entrevue avec Claire Trottier m'a prise par surprise» -Katia Gagnon
Société sous la loupe / Cogeco Média

Katia Gagnon présente les personnalités qui l'inspirent, dont Claire Trottier, riche héritière de son père, qui a vendu la compagnie Matrox pour plus d'un milliard de dollars.

Présentée dans La Presse, Claire Trottier a notamment mis sur pied une fondation s'attaquant au dérèglement climatique et une autre visant à soutenir la démocratie.

Mme Trottier a aussi fondé un collectif soutenant les demandeurs d'asile lors de leur arrivée au Québec.

Écoutez Katia Gagnon et sa chronique Société sous la loupe au micro de Philippe Cantin, dans Le Québec maintenant.

Autres personnalités abordées

  • Annabel Soutar, qui dirige la compagnie de théâtre documentaire Porte Parole;
  • Jacinda Ardern, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande.

