Politique internationale
Des courriels entre Epstein et Trump publiés

«Que vaut la parole d'Epstein?» -Guillaume Lavoie

La commission

le 12 novembre 2025 12:42

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

«Que vaut la parole d'Epstein?» -Guillaume Lavoie
Des échanges de courriels impliquant le prédateur sexuel Jeffrey Epstein rendus public par les démocrates soutiennent que Donald Trump était au courant des activités de son réseau d'exploitation sexuelle de mineures.

Dans l'un d'eux, Epstein écrit que Trump a passé plusieurs heures à sa résidence avec l'une des victimes de son réseau.

Écoutez l'analyste spécialisé dans la politique américaine Guillaume Lavoie revenir sur ces publications, mercredi, à l'émission La commission.

Il explique que si le contenu des courriels ne relie pas Donald Trump à des actes répréhensibles, ils viennent encore une fois prouver que le président connaissait plus Jeffrey Epstein que ce qu'il prétendait. 

«Que vaut la parole d'Epstein? Et c'est là où il faut être prudent. Est-ce que ça veut dire que Trump est coupable de quelque chose? Là où il y a des questions sans réponses, c'est que Trump qui dit depuis le début qu'il n'était pas au courant, qu'il l'a apprit en même temps que tout le monde, mais ça, ça vient contredire toute la thèse de Trump là»

Guillaume Lavoie

